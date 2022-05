Door brand verblijven cliënten Alkmaarse verslavingskliniek voorlopig in Hoofddorp

Cliënten van Brijder Verslavingszorg verblijven na een brand in de Alkmaarse kliniek voor nog onbekende tijd in een vestiging in Hoofddorp. "In ieder geval de komende dagen", vertelt Ellen Huizenga, directeur van de overkoepelende organisatie Parnassia Groep vandaag aan NH Nieuws. Volgens haar gaat het goed met de cliënten, maar 'zat de schrik er goed in'.

"Het is zeker een heftige gebeurtenis. Dit is niet iets dat we iedere dag meemaken", vertelt de directrice over de brand die rond 01.40 uur uitbrak op de eerste verdieping van het gebouw. "De schrik zit er zowel bij cliënten als bij medewerkers goed in."

Toch verliep de ontruiming goed, aldus een trotse Huizenga. "Ik hoor van iedereen dat het bewonderenswaardig was hoe rustig het personeel was – en daardoor ook onze cliënten. Dit is echt goed gegaan."

Opgevangen in andere kliniek

Bij de brand raakte niemand gewond. Wel werden twee cliënten uit voorzorg onderzocht; één van hen in het ziekenhuis. "Het gaat gelukkig goed met iedereen", aldus de directrice. De cliënten worden de komende tijd in een dependance in Hoofddorp opgevangen.

“Daar is een tweede kliniek van ons", vertelt de directrice. Hoe lang het duurt voordat de cliënten weer terug naar Alkmaar kunnen, is niet bekend. De directrice heeft het over 'een aantal dagen'.

Ook een woordvoerder van Parnassia Groep, waar de verslavingskliniek onderdeel van uitmaakt, zegt dat het door rook- en waterschade een paar dagen zal duren 'om alles weer op te knappen'.

