Judith voelt zich 'echt weer even vrouw' door workshop voor kankerpatiënten

Door de chemo's veranderde haar uiterlijk in korte tijd drastisch, maar des te fijner vond de 38-jarige Judith Hubers uit Hoorn het om deel te nemen aan de workshop uiterlijke verzorging in het Dijklander Ziekenhuis. "Het is voor mij heel belangrijk dat, ondanks dat je heel ziek bent, je je toch nog een beetje vrouw voelt."

"Ik vond het geweldig om te doen", zegt Judith vanmiddag na afloop. "Je leert stap voor stap hoe je je gezicht moet reinigen, je make-up moet doen en met welke producten. Ook wat wél en niet kan wanneer je een chemo hebt gehad." Judith heeft triple-negatieve borstkanker, een hele aggresieve vorm. Afgelopen december rond de kerst begint zij kaal te worden. Een behandeling van hoofdhuidkoeling om de haaruitval tegen te gaan, slaat niet aan. Haar wenkbrauwen verdwijnen en zo ook haar wimpers. "Het meest schrikbarende was dat ik binnen twee tot drie weken eigenlijk al kaal werd. Het proces dat je ineens plukken haar verliest, is heel erg schrikken. "

Quote "Als je er goed uitziet, dan voel je je ook beter. Dat is echt zo" Judith Doodeman, huidtherapeut

Samen met haar 'chemo-buddy' Angela en nog zes andere vrouwen nam ze vandaag deel aan de workshop uiterlijke verzorging in het Dijklander Ziekenhuis. Daar gaven speciaal getrainde schoonheidspecialisten, visagisten en een kapper adviezen. "Als je er goed uitziet, dan voel je je ook beter. Dat is echt zo. En ook het lotgenotencontact wordt als fijn ervaren", zegt workshopleider en huidtherapeut Judith Doodeman van praktijk ParaDerma uit De Goorn. Na twee jaar corona kon het nu voor het eerst weer doorgaan. Ook al is het meedoen soms best een stap, merkt Doodeman. "Vanmorgen vroeg iemand zich ook af of het wel wat voor haar was. Ze was achteraf heel blij dat ze geweest was." Want ook schaamte speelt een rol. "Soms komen dames 's morgens binnen met een muts of haarwerk die ze aan het einde afgedaan hebben, de schaamte is dan een beetje voorbij. Dat vind ik heel mooi om te zien."

Dijklander Ziekenhuis

Iedere deelnemer krijgt een toilettas met verschillende producten en merken. Judith: "Mijn wenkbrauwen waren bij mij de grootste struggle. En ik dacht: als ik mijn pruik en bril af zet en mijn lenzen in, dan wil ik wel weten hoe ik dat goed aanbreng. Het is voor mij heel belangrijk, dat ondanks dat je heel ziek bent, je toch nog een beetje vrouw voelt." Door de chemo behandelingen is Judiths huid er slechter aan toe en reageert anders. "Ik heb nu allemaal rode uitslag in mijn gezicht dat je kan camoufleren met een groene ondertoon, daar kan je bij wijze van spreke oogschaduw voor gebruiken. Dat klinkt heel vreemd, maar dat heb ik geleerd vandaag. Dat daardoor je huid effener wordt." En zo ook het epileren van de wenkbrauwen. Judith: "Niet doen! Luidt het advies. Velen doen dat wel, maar je huid is daar al zo kwetsbaar en de kans is dan nog groter dat je ontstekingen krijgt. Heel gevaarlijk."

Look Good... Feel Better Het Dijklander Ziekenhuis organiseert de workshops tweemaal per jaar samen met Stichting Look Good... Feel Better. De workshops worden door het hele land gegeven. Mensen met kanker die onder behandeling zijn in het Dijklander Ziekenhuis kunnen kosteloos

deelnemen aan de workshop.

Momenteel is Judith nog onder behandeling. Haar chemo's zijn net afgerond. Binnenkort ondergaat ze een borstbesparende operatie. "Ik merk dat mijn haargroei nu weer terugkomt, maar ik ben nog steeds herstellende van de chemo, dat merk je aan alles dat dat nog in mijn lichaam zit." Met bewondering kijkt ze ook naar de vrouwen die meededen voor wie de toekomst er niet goed uitziet. "Ik vind dat heel knap. Ondanks dat je misschien terminaal bent, dat je toch zegt: ik ga naar een workshop, want dat doet mij goed. Je kan weer even jezelf zijn, ik denk dat dat het belangrijkste is. Even jezelf als persoon te voelen en niet als zieke patiënt."

Lees ook West-Friesland Dijklander Ziekenhuis organiseert proeverij voor patiënten met chemotherapie