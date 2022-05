Aanhoudingen na steekpartij: "Ze gooiden eerst tuinmeubelen, toen liep het uit de hand"

Dat er de avond tevoren een heftige steekpartij heeft plaatsgevonden aan de Gildenlaan in Velsen-Noord is op maandagmiddag niet te zien. Veel buurtbewoners hebben rustig door kunnen slapen, maar dat geldt niet voor een van de overburen van het flatgebouw waar het misging.

Het gooien met spullen triggerde de buurman nog niet om een kijkje te gaan nemen. Even later had hij daar wel alle reden toe: "Er werd 'policia, policia' geroepen, en toen ben ik naar buiten gegaan. Ik zag een vrouw daar half bij bewustzijn op de grond liggen. Niet in een plas bloed ofzo, maar je zag wel dat ze gewond was. Een andere man liep rond met een bebloede neus."

Volgens een man die in de huizen tegenover het flatgebouw woont en anoniem wenst te blijven, was er sprake van een 'conflict in de relationele sfeer'. "Er ontstond ruzie en toen is er eerst met spullen gegooid, volgens mij met tuinmeubelen. Daarna is het denk ik uit de hand gelopen."

De politie bevestigt dat bij de ruzie in totaal drie mensen gewond zijn geraakt. Het gaat om twee vrouwen en een man. Twee auto's zijn ervandoor gegaan en later staande gehouden bij de Velsertraverse. Daar heeft de politie zeven verdachten aangehouden.

Dat er in Velsen-Noord vaker onrust heerst, is geen nieuws voor de man met wie onze verslaggever sprak. De bewoner beaamt dat het in Velsen-Noord niet al te veilig is. "Eerder dit jaar heeft er ook al een schietpartij plaatsgevonden, nog geen vijftig meter hiervandaan."

'Steeds normaler'

Een andere bewoner van het flatgebouw zegt over de sfeer in Velsen-Noord: "Ik woon hier nu 7 jaar en er is eigenlijk zo lang als ik weet al gedoe. Er gebeurt altijd wel wat en dat is niet normaal. Toch gaan we het wel steeds normaler vinden. En dat is niet alleen hier zo, maar eigenlijk in het hele land. Toen ik vanmorgen las wat er gebeurd was, keek ik er niet eens van op."