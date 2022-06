Buren wanhopig door agressieve overlastgever: al 150 keer (tevergeefs) geklaagd

Een bewoner van het appartementencomplex aan het El Grecohof in Alkmaar drijft zijn buren tot wanhoop. Al jaren draaien hij en zijn vriendin keihard muziek, maken schreeuwend ruzie en deze week sloeg de man zelfs een raam in. "Ik word knettergek. Wanneer wordt hij uit huis gezet?"

In grote passen loopt de man zondagavond naar het achterraam van de benedenwoning. Hij oogt woest en balt zijn vuist. Dan klinkt er hard gerinkel: met één stoot slaat hij het raam in. Buren gillen. "Oh mijn God, kill!" "Bel jij?" "Ja, ik bel!" De politie rijdt voor de zoveelste keer naar de wijk Hoefplan.

De vernieling is te zien op beelden van een beveiligingscamera van de gedupeerde bewoner. Nadat hij klaagde over harde muziek bij de overlastgever, die twee verdiepingen boven hem woont, stormde die naar beneden.

Het is een nieuw dieptepunt. Er zijn in drie jaar tijd al zo'n 150 meldingen over de man gedaan bij politie, gemeente en twee woningcorporaties: eerst Mooiland en vanaf 2021 Heimstaden. Er is zelfs in 2020 door een rechter al een 'laatste kans' gegeven. Maar de overlastgever woont er nog steeds.

Schrikbarende video

Een bange bewoonster doet anoniem haar verhaal. "Iemand is zelfs verhuisd omdat ze het niet meer trok en ik snap haar nu. Ik denk er ook over om weg te gaan."

