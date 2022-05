De Peiling: we moeten meer gaan werken

Personeelstekorten in de zorg, urenlange wachttijden op Schiphol door te weinig mensen en schaars personeel in het onderwijs en in de horeca. Het piept en kraakt op de arbeidsmarkt, terwijl het gemakkelijk op te lossen is als we allemaal een paar uur extra in de week gaan werken.

Om de nijpende personeelstekorten tegen te gaan, moet het kabinet op korte termijn stimuleren dat werkenden meer uren gaan maken. Dat staat in het advies van de Sociaal Economische Raad (SER).

Door deeltijdwerkers meer uren te laten maken, kan er gezorgd worden dat er in de toekomst genoeg zorgpersoneel, leraren en beveiligers zijn. Vooral leraren en zorgpersoneel werken relatief veel in deeltijd en sommigen zouden best meer willen werken, staat in het advies. Het tekort aan leraren leidt bijvoorbeeld tot teruglopende prestaties van kinderen in het onderwijs. Als het kabinet hier niets aan doet, dreigt volgens de SER lagere welvaart en wordt het voor de overheid lastig om grote ambities rond klimaat, woningbouw en digitalisering waar te maken als de tekorten aanhouden.

Nederland is koploper deeltijdwerken

Nederland is koploper in deeltijdwerk en ligt het gemiddelde op ongeveer 29 werkuren in de week. Het zijn vooral de vrouwen die parttime werken, 7 op de 10 vrouwen in ons land werken tussen de 12 en 32 uur. Ook veel mannen hebben tegenwoordig een parttime baan. Om de problemen snel te verminderen, wordt nu vooral geadviseerd om meer mensen aan het werk te krijgen en degenen die al werken meer uren te laten werken.