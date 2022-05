Geen sterrenrestaurant: in Haarlemmermeer kookt thuiskok Marieke voor haar buren

De Michelinsterren zijn vandaag uitgereikt: de beste restaurants uit de provincie van dit jaar zijn bekend. Maar deze luxueuze eetervaringen zijn niet voor iedereen te betalen. Goedkope alternatieven om een hapje te scoren in onze provincie zijn er ook. Zo kookt 'thuiskok' Marieke Henselmans via Stichting Thuisgekookt betaalbare maaltijden voor haar buren in Haarlemmermeer.

Marieke is schrijfster van beroep, maar koken is haar passie. Sinds haar drie zonen uit huis zijn, mist ze het koken voor een volle tafel. Sinds anderhalf jaar maakt ze daarom maaltijden voor de buurtbewoners. Twee keer per week gaat de hobbychef bij de 90-jarige Janny langs met een tas volgepakt met potten en pannen met eten. "De vrouw doet me denken aan mijn moeder", vertelt Marieke. "Ze zijn van dezelfde generatie, er hangen zelfs dezelfde soort spulletjes aan de muur." Voor de kwetsbaren Via het online platform van Stichting Thuisgekookt kunnen mensen aangeven dat zij voor iemand willen koken óf een maaltijd willen krijgen. "Door het delen van eten willen we kwetsbaren helpen", legt Krista Strik van Thuisgekookt uit. "Het is bijvoorbeeld voor mensen die eenzaam zijn, die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen of voor iemand met een kleine beurs." Marieke heeft zelf een tijd moeite gehad rond te komen. Ze snapt daardoor hoe moeilijk het is om in die situatie voor jezelf te koken, vooral om een gezonde maaltijd te maken. "Je doet hiermee iets terug voor anderen, zonder dat het gedwongen voelt."

Sinds de coronapandemie focust Thuisgekookt zich op de kwetsbare doelgroep. Er kwamen veel aanvragen binnen bij de stichting van mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn. "We merken dat deze groep de maaltijden goed kan gebruiken. Thuiskoks halen er ook meer plezier uit als ze koken voor iemand die dat nodig heeft", verklaart Krista. Thuisgekookt koppelt de hobbykoks aan mensen die hulp kunnen gebruiken bij het koken. Zo is Marieke dus gekoppeld aan Janny − zij is minder goed ter been − en aan Sophie en Marcel (deze laatste twee willen niet bij hun echte naam genoemd worden). Koken en een praatje Sophie is ziek en kan zelf niet voor lange tijd in de keuken staan, maar komt wel zelf het eten bij Marieke ophalen. Ze krijgt acht maaltijden per week en voor vanavond heeft Marieke nasi gemaakt. "Dit is een match made in heaven", zegt Marieke tevreden. Ze kan volledig in haar passie opgaan wanneer ze maaltijden maakt voor het vegetarische stel. "Ze lusten geen vleesvervangers, dus alle alternatieven daarvoor maak ik zelf."

Quote "Als Sophie het eten komt ophalen, praten we altijd even bij. Ik vraag naar Marcel, zij naar mijn kleinkind" Marieke Henselmans, thuiskok

Naast het kokkerellen, vindt Marieke het fijn om een praatje te maken met de mensen. "Als Sophie het eten komt ophalen, praten we altijd even bij. Ik vraag naar Marcel, zij naar mijn kleinkind." En ook Janny, die op leeftijd is, helpt ze graag op meer manieren dan alleen met koken. "Ze is een beetje vergeetachtig, dat was mijn moeder ook. Ze heeft een speciale klok waarvan ze zelf niet de batterij kan vervangen, dus laatst deed ik dat voor haar." Marieke spendeert vele uren in de keuken, maar dat doet ze met plezier en passie. Voor de kookpurist is het een manier om net als vroeger − toen haar zonen nog bij haar aan tafel zaten − weer eten te maken voor niet alleen haarzelf. Want eten moet je met elkaar delen. Dan ervaar je er het meeste plezier van, vindt ze.