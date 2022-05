Hoogkarspel blikt terug op ouderwets gezellige kermis, zonder incidenten

Hoogkarspel beleefde afgelopen weekend een kermis als vanouds. Door een incident vorig jaar, waarbij een 15-jarige jongen werd neergestoken, was de beveiliging extra aangescherpt. Dit jaar vonden er geen ongeregeldheden plaats. "Het hele dorp was weer in rep en roer om ouderwets kermis te vieren", vertelt Rob Noordeloos van het kermiscomité aan WEEFF/NH Nieuws.

Na twee jaar kermis op een alternatieve manier gevierd te hebben, was het dit weekend tijd voor een ouderwets feestje. "Ons comité heeft in die jaren de online kermis verzorgd", zegt Noordeloos. "We hebben het toen wel levendig gehouden. Maar dit jaar was het hele dorp in rep en roer omdat de kermis weer gevierd kon worden."

Afgelopen dinsdag begonnen de eerste feestvierders al in Hoogkarspel. Op woensdagavond en Hemelvaartsdag begon het feest ook voor de rest van de dorpelingen. Gisteravond was de laatste avond. Datzelfde geldt voor Wognum, waar dit weekend ook kermis gevierd werd. En in Opmeer kunnen de bezoekers van de kermis vanavond voor de laatste keer feestvieren.

Geen ongeregeldheden

Vanwege de coronamaatregelen werd de kermis in Hoogkarspel vorig jaar in september gehouden. In dat weekend werd een 15-jarige jongen uit het dorp van zijn fiets getrokken en neergestoken. Afgelopen woensdag besliste de rechter dat de twee verdachten, een 17-jarige jongen uit Alkmaar en een 18-jarige jongen uit Venhuizen, jeugddetentie krijgen.

Dit jaar had de gemeente Drechterland samen met kermisexploitanten en de horeca extra beveiligers ingezet. Vanuit de kermiswereld liepen er dit weekend twee beveiligers over het terrein met een bodycam.

"Het is voor zover ik weet allemaal goed verlopen", vertelt Noordeloos. "We hebben zelf niets gehoord over rare dingen die gebeurd zijn. We hebben een leuke, ouderwetse kermis gehad."

Ook de gemeente Drechterland zegt terug te blikken op een gezellige kermis, met weinig incidenten en zonder coronamaatregelen. "Dit was niet mogelijk zonder de uitstekende inzet van BOA's, beveiligers en jongerenwerkers", zegt burgemeester Michiel Pijl. "En de prettige samenwerking met politie en NS voor en tijdens de kermis."

Daarnaast laat de burgemeester weten dat ook de inwoners zelf hebben bijgedragen aan een gezellige en veilige kermis. Venhuizen is de volgende kermis die op de agenda staat voor de gemeente Drechterland. Deze begint aankomend weekend. "Ook dan nemen wij dezelfde veiligheidsmaatregelen als altijd, zoals toezicht door onze BOA's", zegt Pijl. "We gaan ervan uit dat het net zo'n sfeervolle kermis wordt als afgelopen edities."

Elfsteden-jaarmarkt

In Hoogkarspel wordt ieder jaar op de vrijdag na Hemelvaartsdag een jaarmarkt gehouden. Dan vindt ook de thema-act plaats van het kermiscomité waar Noordeloos in zit. Dit jaar had het comité gekozen voor het thema 'De hel van '22'. Een verwijzing naar het jaar 1963, toen de Elfstedentocht onder barre omstandigheden verreden werd.

"Wij zijn met onder meer een blaaskapel en burgemeester Michiel Pijl als schaatsers over de markt gegaan", legt Noordeloos uit. "Langs de jaarmarkt-route hadden we verschillende plaatsnaambordjes, en ook het beroemde Elfstedenbruggetje van Barthleheim stond langs de weg. Onderweg hebben we allerlei ijsjes uitgedeeld."

De tekst gaat verder onder deze afbeelding.