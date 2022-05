34-jarige Rotterdamse aangehouden na steekpartij in Hoorn

Een 34-jarige vrouw uit Rotterdam is gisteravond aangehouden in een woning aan de Plevier in Hoorn. Bij een conflict in de relationele sfeer liep een 44-jarige man uit Hoorn lichte snijwonden op. De vrouw zit momenteel nog vast voor verhoor.

Beeld: Politie.

Zondagavond rond 18.45 uur werd er melding gedaan van een steekpartij op de Plevier, waarbij een man zou zijn gestoken met een mes. Meerdere hulpdiensten reden naar het adres van de melding. Het slachtoffer werd op een ander adres gevonden met lichte verwondingen aan zijn hand. De 44-jarige man uit Hoorn kon in een ambulance aan zijn verwonding geholpen worden. Hierna is hij - samen met de 34-jarige vrouw die in de woning aan de Plevier werd gevonden en aangehouden - meegenomen naar het politiebureau. De aangehouden vrouw zit nog vast voor verhoor. De politie doet verder onderzoek.