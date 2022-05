Cliënt naar ziekenhuis na brand Alkmaarse verslavingskliniek: "Rest veilig geëvacueerd"

Nadat vannacht brand ontstond bij verslavingskliniek Brijder aan de Kees Boekestraat in Alkmaar, hebben alle medewerkers en cliënten het pand kunnen verlaten. Eén cliënt die rook ingeademd had, moest naar het ziekenhuis.

"De rest is veilig geëvacueerd", meldt een persvoorlichter van Parnassia Groep, waar zorginstelling Brijder voor verslavingszorg onder valt.

De brand ontstond rond 01.40 uur op de eerste etage van het gebouw. Het gebouw is door de brandweer ontruimd en voor de bewoners van de zorginstelling is er gezocht naar een ander omderkomen. De cliënten zijn overgeplaatst naar een kliniek van Brijder in Hoofddorp.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog onduidelijk en wordt onderzocht, meldt een politiewoordvoerder. Volgens de woordvoerder van Parnassia Groep is er veel schade door rookontwikkeling en water en zal het een paar dagen duren 'om alles weer op te knappen'.