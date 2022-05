AZ-verdediger Bruno Martins Indi blij verrast met kans van Louis van Gaal

Na de voetbalshow van AZ tegen Vitesse (6-1), mocht Bruno Martins Indi langs ongeveer alle camera's in de persruimte. Uiteraard om tekst en uitleg te geven over de galavoorstelling van zijn team, maar ook over zijn uitnodiging voor het Nederlands Elftal. "De bondscoach zei dat ik een kans kreeg."

Oranje

Aankomende week verzamelen de internationals zich in Zeist voor het spelen van vier interlands. Één van de opvallendste namen in de selectie van bondscoach Louis van Gaal is Bruno Martins Indi. "Ben blij verrast." De aanvoerder van AZ speelde begin juni 2017 zijn laatste interland. Dat was toen een oefenduel tegen Ivoorkust, maar daarna werd Martins Indi niet meer opgeroepen. In totaal kwam de verdediger 34 keer uit voor het Nederlands Elftal.

Tekst loopt door onder de video.