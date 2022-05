Vader Jeff Leever uit Wieringerwerf postuum geëerd als Normandië-veteraan

Hendrik Leever kwam in augustus 1944 als marinier met de Prinses Irene Brigade aan land in Normandië. Een paar dagen later raakt hij gewond bij zware beschietingen door de Duitsers. Na de bevrijding krijgt de Brigade een onderscheiding − het Invasiekoord − maar Leever heeft die nooit ontvangen. Dankzij zijn zoons, die bleven spitten in de geschiedenis, is het koord vandaag alsnog uitgereikt.

"Ik vind het een stuk eerherstel dat hem ook toekomt", zegt Jeff Leever over de ceremonie vandaag op de kazerne van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene in Oirschot, "Ik vind dat zo iemand alle egards verdient. Als dit het slotstuk is van de geschiedenis van mijn vader, dan kijk ik daar met trots op terug." Voor Henry Leever begint de oorlog meteen bij de inval van de Duitsers in Nederland. Hij verdedigt dan als marinier de Maasbruggen bij Rotterdam. "Hij heeft er mede voor gezorgd dat het koninklijk huis veilig kon vertrekken richting Engeland", vertelt Jeff Leever daarover. "Daarna is hij zelf richting Londen gegaan." Tekst gaat verder onder de foto.

Familie Leever

Tijdens de oorlog wordt Hendrik Leever geplaatst op de kanoneerboot Flores die bij de Geallieerde landingen op Sicilië, samen met haar zusterschip Soemba, vooraan lag om de Duitse stellingen te beschieten. "Daar heeft mijn vader wel wat over verteld. Ze beschoten een Duitse panzereenheid. Daarvoor heeft hij van Wilhelmina het Bronzen Kruis mogen ontvangen" In 1944 worden de mariniers, omdat de Britten de Irene Brigade niet sterk genoeg vinden, aan de Brigade toegevoegd. Begin augustus, twee maanden na de eerste landingen van de Geallieerden, bereikt de Brigade de Normandische kust. Al snel worden de manschappen ingezet bij St. Côme. De Britten en Canadezen hebben het gebied al omgedoopt tot Hellfire Corner vanwege de vele Duitse beschietingen en de slechte omstandigheden. Gewond "Mijn vader is daar zwaar gewond geraakt. Hij had granaatscherven in zijn been", vertelt Leever, "Zijn ouders in Nederland hadden via het Rode Kruis zelfs het bericht gekregen dat hij was gesneuveld. Toen mijn vader na de bevrijding met een Jeep vanuit Tilburg naar ze toereed, zat zijn vader buiten in de zon met zijn vrouw naast hem. Ze konden niet bevatten wat ze zagen. Zijn moeder viel flauw en zijn vader was de volgende morgen grijs."

Familie Leever