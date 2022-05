Zwembad 't Petje opgeknapt door vrijwilligers: "Nog mooier geworden dan we dachten"

De eerste plons van het seizoen werd vandaag extra feestelijk gevierd in Zijdewind. Zwembad 't Petje, volledig gerund door vrijwilligers, heeft een complete make-over gekregen. Nieuwe toiletten, een mooi kleedhok waar ook baby's verschoond kunnen worden, aan alles is gedacht.

"Hier bij de entree hebben we ook een overkapping laten maken. Je zit hier altijd in de luwte en als het echt warm is kunnen de oppasouders hier lekker in de schaduw zitten", vertelt Kim Wijnker, die voorzitter is van het bad. "De mannen hebben keihard gewerkt, elk vrij uurtje zijn ze hier geweest. Of het nou regende of bloedheet was, maakt niet uit."

Het zwembad in Zijdewind gaat al generaties mee. Veel bewoners kwamen daarom vanmiddag even kijken wat de vrijwilligers er van gemaakt hebben. "De kinderen die kunnen hier zelf naar toe. Het is een kleine gemeenschap", legt Wijnker uit. "Vanaf een jaar of 8 kunnen ze gewoon zelf naar het bad. Er is een deel voor kleintjes en een deel voor de grotere kinderen, echt perfect."

Mooier

Met een aanloop en een flinke plons werd het nieuwe badseizoen geopend. "Het is nog wel wat fris", vertelt één van de zwemmers, "maar het eerste plonsje is weer gedaan. Kunnen we lekker weer de hele zomer naar 't Petje om te zwemmen." Kim Wijnker zegt namens het bestuur dat het ook wel aan een opknapbeurt nodig was, "maar het is nog veel mooier geworden dan we dachten."