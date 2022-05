Ook op de 200 meter kwalificeert Lieke Klaver zich voor de EK atletiek

Lieke Klaver heeft tijdens haar wedstrijd in Oordegem de EK-limiet op de 200 meter gelopen. De 23-jarige atlete uit Enkhuizen liep in België een tijd van 22 seconden en 89 honderdsten.

Voor Klaver wordt de EK in München haar eerste Europees kampioenschap outdoor. Eerder was de atlete al actief op de EK indoor. Haar persoonlijk record op de 200 meter staat op 22,69 seconden. Op de 400 meter zal Klaver ook in actie komen tijdens de EK. Tijdens de WK indoor eerder dit jaar liep Klaver de finale en eindigde als zesde van de wereld.

Eerder kwalificeerden Djoao Lobles, Menno Vloon, Jessica Schilder en Anouk Vetter zich voor de EK in München. De EK atletiek worden van 15 tot 21 augustus in het Olympiastadion in München gehouden.