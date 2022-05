Wervelend AZ pakt laatste Europese ticket na galavoorstelling

Daarna regende het kansen voor AZ. Met name Reijnders kreeg een aantal dotten van kansen. Uiteindelijk was het Dani de Wit die wel doel trof. Dat gebeurde na een sublieme aanval van de Alkmaarders. In de tweede helft ging AZ rustig door waarmee het in de eerste helft was geëindigd. In de 53e minuut maakte Reijnders zijn tweede van de middag en zette de 4-0 op het scorebord.

Feestje

De ruime voorsprong leidde tot een klein feestje in het AZ-stadion. Waar het dit seizoen vaak stil en een tikkeltje sfeerloos was in Alkmaar, heerste zondagmiddag een uitstekende entourage. Vanaf de tribunes klonk het regelmatig 'Wij gaan in Europa in'. Waar zelfs de aanhang van Vitesse zeer sportief aan meedeed. Dat leidde weer tot waardering en applaus bij de supporters van AZ.

