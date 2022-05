Hek voor Youp van 't Hek na laatste show in de Kleine Komedie

Theater De Kleine Komedie in Amsterdam heeft gisteravond een kunstwerk onthuld voor cabaretier Youp van 't Hek.

De cabaretier gaf gisteren zijn laatste voorstelling in het theater aan de Amstel. "Een memorabel moment, dat niet onopgemerkt voorbij kan gaan. Voorafgaand aan de voorstelling werd Youp, in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen, verrast met de onthulling van het Youp van 't Hek-hek", schrijft de Kleine Komedie op Facebook.

Het eerbetoon, dat voorzien is van zijn naam en herkenbare ronde bril, is op de tweede verdieping van het theater te vinden.

Van 't Hek staat de rest van het jaar en volgend jaar wel in andere theaters. Zo vinden er februari volgend jaar voorstellingen plaats in De Meervaart in Nieuw-West.