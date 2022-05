Gemeentelijk vastgoed blijkt niet geschikt als nachtclub

Een rondgang langs panden die van de gemeente Amsterdam zijn heeft geen nieuwe locatie opgeleverd voor nachtclub de Marktkantine. Dat schrijft wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur) deze week in een brief aan de gemeenteraad.

Meliani keek op verzoek van D66 naar nieuwe locaties voor de nachtclub, die moet wijken voor een nieuwe wijk. "Het aanbod is zeer schaars en een inventarisatie binnen Gemeentelijk Vastgoed naar geschikte ruimtes voor nachtcultuur heeft weinig opgeleverd", schrijft de wethouder.

Vluchtelingen

Mocht er een gemeentelijk pand leeg komen te staan, dan kijkt de gemeente sinds de oorlog in Oekraïne bovendien in eerste instantie ook eerst of dat geschikt is voor de opvang van vluchtelingen of voor andere voorzieningen. Meliani schrijft dat de gemeente sinds de zomer van vorig jaar wel op andere manieren de nachtcultuur probeert te helpen.

Zo wordt er met bijvoorbeeld projectontwikkelaars en stadsdelen over de nachtcultuur gesproken. Ze wijst erop dat er mede daardoor plannen zijn voor club Europa in de Halvemaansteeg in het centrum, een cultureel verzamelgebouw van Super Sexyland World bij metrostation Noord en clubs en evenementen rond station Sloterdijk. Ook wordt het huurcontract van club de School in West, als de kantonrechter daarmee akkoord gaat, verlengd.

Oproep

Meliani doet verder een 'blijvende oproep' aan de particuliere sector om zich bij de gemeente te melden als er geschikte ruimtes vrijkomen. Deze panden kunnen dan mogelijk gebruikt worden 'voor het grote aantal mooie initiatieven die er op de plank liggen'.

Het huurcontract van de Marktkantine loopt op 1 juli af en wordt, tot grote teleurstelling van de club, niet verlengd. De eigenaar hoopt verder te gaan op een nieuwe locatie, maar het is niet duidelijk of dat ook echt lukt.