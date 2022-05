Auto knalt op paal langs N205 bij Vijfhuizen, bestuurder overlijdt ter plekke

Een 31-jarige man uit Heemstede is vanmiddag rond 17.20 uur tegen een paal langs de N205 bij Vijfhuizen gereden en ter plekke overleden aan zijn verwondingen. Politie, ambulance en brandweer zijn massaal aanwezig.

Dat meldt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws. De bestuurder was de enige inzittende van de auto. Bij de botsing tegen de paal van een viaduct raakte de bestuurder bekneld, hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden.



Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De VOA is aanwezig om onderzoek te doen.