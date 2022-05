Koninklijke HFC klopt kampioen Katwijk, Jong Volendam ontloopt nacompetitie

De tweede plaats is nog altijd haalbaar voor Koninklijke HFC. Vanmiddag werd kampioen Katwijk overtuigend verslagen met 4-1. Volgende week spelen de Haarlemmers in de laatste speelronde tegen directe concurrent HHC Hardenberg. Jong FC Volendam won van Quick Boys en heeft zich daardoor veilig gespeeld.

In Hardenberg is HHC volgende week de tegenstander. Bij winst eindigt Koninklijke HFC op de tweede plaats. Bij een gelijkspel of nederlaag kan Rijnsburgse Boys de Haarlemmers nog uit de top 3 knikkeren.

Jim Hulleman zette HFC vanmiddag binnen tien minuten op voorsprong. Via Ahmed El Azzouti deed Katwijk iets terug, maar na rust was de thuisploeg duidelijk te sterk. Voor de kampioen van de tweede divisie stond er niets meer op het spel en daar profiteerden Wessel Boer, Mehmet Yüksel en Jacob Noordmans van: 4-1.

Bij het duel tussen Quick Boys en Jong Volendam stond het na zeven minuten al 1-1. Quick Boys-doelman Paul van der Helm maakte een eigen doelpunt nadat Jordi Blom de lat raakte. Via de rug van de keeper ging de bal het doel in. Youssef El Kachati zorgde snel daarna voor de gelijkmaker.

Sem van Duijn hielp Jong Volendam in de tweede helft. De speler van de thuisploeg ging hard door op Derry John Murkin en kreeg een rode kaart. Met een man meer liepen de Noord-Hollanders uit naar 1-3 door goals van Jay Koorndijk en de 16-jarige Imran Nazih.

Omdat nummer 16 Kozakken Boys verloor is Jong Volendam zeker van nog een seizoen tweede divisie. De nummer twaalf van de ranglijst speelt volgende week de laatste wedstrijd tegen Excelsior Maassluis.

AFC speelt gelijk na vroege achterstand

Voor AFC is de vijfde plaats volgende week het hoogst haalbare. Vanmiddag werd het 2-2 tegen TEC in Tiel. De thuisploeg begon sterk en kwam dankzij Bo van Essen binnen een half uur op 2-0. Raily Ignacio verkleinde de achterstand in de 35e minuut, waarna Kenny Teijsse in de slotfase voor de gelijkmaker zorgde.

In Amsterdam is IJsselmeervogels, de nummer 13 van de tweede divisie, volgende week de laatste tegenstander van het seizoen voor AFC. Bij een nederlaag van Jong Sparta Rotterdam kan de ploeg van Uli Landvreugd nog vijfde worden.