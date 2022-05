AZ O-18 kampioen na overtuigende overwinning op leeftijdsgenoten PSV

AZ O-18 mag zich landskampioen noemen. In de finale om de titel werd PSV O-18 vanmiddag met 2-0 verslagen. Fedde de Jong en Mexx Meerdink maakten de doelpunten in Wijdewormer.

Trainer Jan Sierksma had de beschikking over meerdere spelers die normaal gesproken bij Jong AZ spelen in de eerste divisie. Zo stonden Maxim Dekker, Lewis Schouten, Myron van Brederode, De Jong en Meerdink in de basis.

Na een kwartier was het De Jong die de score opende. Hij wist een PSV-verdediger in de luren te leggen op de achterlijn, waarna hij hard raak knalde.