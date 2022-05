Volendamse profvoetballers schieten voor het goede doel op een botter

Robert Mühren, de beste voetballer van de Keuken Kampioendivisie, is nooit te beroerd om een balletje te trappen voor het goede doel. Samen met FC Volendam ploeggenoot Damon Marini en voetbalanalist Kees Kwakman schoten ze vanaf de Dijk in een botter. En dit voor het Huis aan het Water in Katwoude dat hulp biedt aan kankerpatiënten.

Darami en Mühren schieten met gemak in het ruim van de botter. Voor oud-voetballer Kees Kwakman is het alweer een tijd geleden dat hij profvoetbal speelde. "Ik heb gisteren wel even geoefend, maar dat viel niet mee." Beetje stijfjes nog schiet hij de bal, die afketst op de rand van het schip. Ze doen alle drie mee omdat ze het een heel goed initiatief vinden. "Ik heb ook familieleden verloren aan kanker", zegt Mühren, "we hebben er allemaal mee te maken."

Leukemie

Darami vertelt over een nichtje dat al heel jong leukemie kreeg en een zware tijd meemaakte. "Dat was zeer ingrijpend en daar hadden we het als familie ook heel lastig mee. Gelukkig is ze genezen en nu een mooie meid van 20."

Het initiatief is afkomstig van Robin Küller, muzikant (3JS) en vrijwilliger in het Huis aan het Water. "Via mijn schoonvader ben ik daar terecht gekomen en het is fantastisch wat ze daar doen."

Ontredderd

Vooral als kankerpatiënten uit het ziekenhuis komen, lopen ze vaak ontredderd rond. "Huis aan het Water is er juist dan voor ze. Je kunt met psychologen praten, er zijn fysiotherapeuten die je aan een betere conditie kunnen helpen. Maar ook hebben we allerlei activiteiten zoals kleien, schrijven en zingen om je hoofd leeg te maken."

Je zou denken dat het profvoetbal niet veel van doen heeft met de ziekte kanker. Maar daar vergis je je volgens Kwakman in. "Laatst was nog in het nieuws dat Seuntjes, de oud-spits van NAC, te maken heeft met kanker, met een tumor. En dat geeft aan dat ook als je jong, gezond en sportief bent, het zo langs kan komen. Dan is het goed om zoals nu vandaag daar stil bij te staan."

Op 9 juli wordt er sponsorloop gehouden op het Hemmeland in Monnickendam en daar kun je vanaf vandaag voor inspreken. De opbrengst is ook voor het Huis aan het Water.