Rijk trekt 623 miljoen uit om Gasopslag Bergermeer gevuld te krijgen

Gasopslag Bergermeer van TAQA is de grootste vrij toegankelijke gasopslag van West-Europa, die in 2014 in gebruik is genomen. Gashandelaren die gas kopen op de energiemarkt als de prijs gunstig is, kunnen hier het ingekochte gas opslaan. Als de vraag groter is en de prijzen hoger, meestal tijdens de winters, kan het gas alsnog zijn weg vinden naar de gebruikers.

Gazprom

Bij andere grote gasopslagen in Nederland, bij Norg en Grijpskerk, heeft de overheid het voor het zeggen. Gasopslag Bergermeer wordt echter beheerd door private partijen waaronder Gazprom. Dat Russische staatsbedrijf heeft recht op 40 procent van de totale capaciteit, maar maakte daarvan afgelopen winter nauwelijks gebruik. Daardoor was de opslag bij lange na niet gevuld.

Met de subsidieregeling wil het Rijk stimuleren dat de opslag minstens tot 68 procent gevuld raakt. Met die hoeveelheid komt Nederland aan het Europese doel om 80 procent van alle gasopslag in gebruik te hebben, omdat het Rijk zelf de andere gasopslagen in Groningen volledig vult. De voorbereidingen daarvoor zijn eerder al gestart.