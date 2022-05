Familiedrama compleet: ook moederzwaan overleden na aanval van hond

De zwaan die begin deze maand door een hond werd aangevallen terwijl ze aan het broeden was, is overleden. Volgens de Dierenambulance was de ondersnavel te ernstig beschadigd waarop is besloten haar in te laten slapen. Vorige week werd al duidelijk dat na de aanval twee eieren van de zwaan te koud waren geworden om nog uit te broeden. De drie pullen die wel uit hun ei kropen, bleken ernstig verminkt en hebben het ook niet overleefd. Met het overlijden van de moederzwaan lijkt het familiedrama dus compleet.

Wildopvang Krommenie / Dierenambulance Alkmaar

Het prille gezinsgeluk van de zwanenfamilie werd deze maand bruut verstoord toen een hond de broedende zwaan aanviel. Een omwonende zag het toegetakelde dier en waarschuwde de Dierenambulance. De zwavel van de zwaan was zwaar beschadigd en het dier was in shock. Een vogelarts in Utrecht heeft nog geprobeerd de snavel te repareren. In eeste instantie leek de operatie goed gelukt. Het dier knapte op en probeerde zelfs de dode eieren uit te broeden. De hoop was het dier met vaderzwaan te herenigen zodat het stel aan een tweede leg zou beginnen. De beschadigde snavel. Tekst gaat verder na de foto

Dierenbescherming

Begin deze week bleken de drie zwanenpulletjes die wel uitgekomen waren, het niet overleefd te hebben. De pulletjes hadden namelijk ernstige afwijkingen. Zo waren er problemen met de pootjes en was er ook één met een kapotte snavel. Volgens Saskia Thijssen van de Dierenberscherming was het heel lastig om te zeggen waardoor dit precies kwam. "We weten niet of het met de stress te maken heeft of dat er genetisch iets niet goed is geweest", vertelde ze begin deze week aan NH Nieuws. De pulletjes. Tekst gaat verder na de foto

Het eerste en laatste badje van de zwanenpulletjes - Saia Hendrickx

Gisteren is besloten de moederzwaan te laten inslapen. De ondersnavel bleek toch te ernstig beschadigd. "Als wilde zwaan heb je gewoon een goed werkende snavel nodig. Niet alleen om te eten, maar ook om gedragingen uit te voeren, lekker onder water te kunnen slobberen en noem maar op", vertelt de Dierenambulance op Facebook. Ondanks dat een terugkeer naar het nest er dus niet inzat, zijn de medewekers blij dat het dier nog lekker 'zwaan heeft kunnen zijn.'

"Het is een naar einde van een heftige periode, voor iedereen die ermee gemoeid is geweest. Wij zijn tots op onze vrijwilligers en hun tomeloze inzet voor moeder en de kuikens ondanks deze uitkomst en voor ieder volgend dier zal die inzet niet minder worden", aldus de Dierenambulance. Naar de vaderzwaan is nog gezocht om hem afscheid te laten nemen van zijn liefde. Helaas was hij in geen velden of wegen te bekennen, maar dit weekend zal opnieuw naar hem gezocht worden. Leerverhaal De dienst hoopt dat hondeigenaren beter op gaan letten op welke plekken ze hun viervoeters aan moeten lijnen en dat het familiedrama van het zwanengezin een leerverhaal voor iedereen wordt:" Want er is ook dierenleed dat heel makkelijk te voorkomen is."