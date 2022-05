Hovocubo deelt in play-offs eerste tik uit aan FC Marlène; Lebo verrast FC Eindhoven

In de eerste halve finale van de play-offs om de landstitel heeft Hovocubo zich niet laten verrassen door FC Marlène. In Heerhugowaard won de regerend kampioen met 5-2. In de andere halve finale zorgde het Amsterdamse Lebo wél voor een surprise door FC Eindhoven met 3-1 te kloppen. Volgend weekend zijn de returns.

FC Marlène-aanvoerder Mo Attaibi aan de bal tegen Hovocubo - NH Sport / Edward Dekker

Het was vanavond de vijfde keer dit seizoen dat Hovocubo en FC Marlène de degens met elkaar kruisten. Eén keer trokken de Heerhugowaarders aan het langste eind. In de beker won de ploeg uit Hoorn na strafschoppen en in de kampioensgroep was Hovo beide keren de overwinnaar. In de eerste helft was de thuisploeg aanvankelijk de betere ploeg, maar zette Soufian Charraoui de gasten op voorsprong. In het tweede deel van de eerste helft volgde in een omschakelmoment de 0-2 van Faisal Mellah, vrijwel direct gevolgd door de 0-3 (eigen doelpunt Kevin van Londen). "We geven het relatief makkelijk weg", analyseerde coach Jeroen de Groot over die fase van FC Marlène. Tekst gaat verder onder de video.

FC Marlène-trainer Jeroen de Groot: "We geven het relatief makkelijk weg" - NH Sport / Edward Dekker

Mo Darri zorgde dat de teams met een 1-3 ruststand naar de kleedkamers gingen. Degelijk Hovocubo In de tweede helft probeerden de Heerhugowaarders zich terug te knokken in de wedstrijd, maar Hovocubo gaf geen krimp. FC Marlène had geen geluk toen Stefan Dol het aluminium raakte, maar datzelfde gold aan de andere kant voor Charraoui. "Die kun je tegen elkaar wegstrepen", aldus Hovocubo-trainer Sander van Dijk die vond dat zijn ploeg op een professionele en degelijke wijze de wedstrijd naar zich toe trok. Tekst gaat verder onder de video.

Hovocubo-trainer Sander van Dijk zag zijn ploeg een degelijke zege boeken - NH Sport / Edward Dekker

Na de 1-4 van Charraoui gokte FC Marlène-trainer Jeroen de Groot in de laatste zeven minuten op een overtal-situatie door keeper Barry de Wit te wisselen voor een extra veldspeler. De Wit keepte overigens een prima wedstrijd en werd daarom verkozen tot man van de wedstrijd. Goed voor een fraaie bos bloemen. Tekst gaat verder onder de video.

Barry de Wit heeft de bloemen aan zijn moeder gegeven - NH Sport

In de alles-of-niets fase profiteerde Hovocubo-speler Ilias Bouzit dankbaar. Van grote afstand schoot hij de bal in het lege doel. Toch was het niet veel later aan de andere kant ook ineens raak: Martin van Eeuwijk zette de 2-5 eindstand op het scorebord in sporthal De Waardergolf. Tekst gaat verder onder de video.

Soufian Charraoui kijkt terug op een prima duel tegen FC Marlène - NH Sport / Edward Dekker

Een samenvatting van FC Marlène - Hovocubo zie je morgen op onze site. Lebo verrast In Amsterdam zorgde Lebo voor een verrassing door de andere halve finale tegen FC Eindhoven winnend af te sluiten. Het werd in sporthal Calvijn na een 0-0 ruststand 3-1 voor Lebo dat in de kampioensgroep als vierde is geëindigd. De Brabanders eindigden op de tweede plaats en haalden dertien punten meer. Vrijdag is de tweede speelronde in de best-of-three-serie. Mocht het nodig zijn dan volgt volgende week zondag de beslissende derde wedstrijd. In beide gevallen hebben de hoogste geëindigde ploegen, dus Hovocubo en FC Eindhoven, het thuisvoordeel.