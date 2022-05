Henk Bakker jr. (Leefbaar Amsterdam) overleden op 52-jarige leeftijd

Voormalig raadslid Henk Bakker jr. (52) van Leefbaar Amsterdam is overleden. Bakker jr. zat tussen 2002 en 2006 samen met zijn vader Henk Bakker sr. in de Amsterdamse gemeenteraad.

De 'Bakkertjes' werden ze in de volksmond genoemd. Henk sr. en Henk jr. van Leefbaar Amsterdam. De tweemansfractie hield het slechts vier jaar vol maar wist wel een onuitwisbare indruk achter te laten.

Zo raakte de tweemansfractie in opspraak doordat er ruim twee ton subsidiegeld uit de partijkas verdwenen was. Lange tijd werd Henk Bakker jr. als schuldige aangewezen, maar pas veel later - in 2017- oordeelde de rechter dat de penningmeester van Leefbaar Amsterdam het geld achterover had gedrukt. "Ik heb tien jaar aan de schandpaal gehangen, voor nothing," zei Henk Bakker jr. daar destijds over.

In 2006 verdween Leefbaar Amsterdam uit de gemeenteraad. Twee jaar later overleed Henk Bakker sr. en nu is ook junior er niet meer. Henk Bakker jr. kampte al langer met hartproblemen. Hij is 52 jaar oud geworden en overleed op Hemelvaartsdag. Morgen is de uitvaart op Westgaarde.