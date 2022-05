AEB gebruikt niet volledig beloofde 'goede' biomassa

Het AEB kwam in 2018, toen de komst van de biomassacentrale zeker werd, met de belofte alleen snoeihout te verbranden van binnen een radius van 150 kilometer rond Amsterdam. Aan die belofte heeft de centrale zich met het verbranden van Spaans hout niet gehouden.

Dat de centrale zich niet heeft gehouden aan die belofte was al bekend, maar uit het onderzoek van RHK blijkt dat het AEB nog een belofte niet nakomt. Het AEB zou alleen gecertificeerde biomassa aantrekken, zo genoemde 'Better Biomass'. Nu blijkt dat de biomassacentrale deze belofte niet in de contracten heeft opgesteld die zijn afgesloten met de twee leveranciers en dat niet al de ingekochte biomassa ook werd gecertificeerd.

Reactie AEB

AEB heeft aangegeven dat het klopt dat de gebruikte biomassa niet altijd gecertificeerd is. De centrale wil in de toekomst zoveel mogelijk gebruik gaan maken van biomassa uit Nederland en is van plan om te onderzoeken of meer gebruik van duurzame biomassa gerealiseerd kan worden. Een kanttekening daarbij is dat het AEB wel aangeeft dat vanwege de krapte op de markt ze het niet kunnen garanderen dat het altijd zal lukken.