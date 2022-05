Expeditie Noord-Holland: "NS beïnvloedt waar werkgelegenheid is om te drukke treinen te voorkomen"

De komende jaren krijgt Noord-Holland er veel inwoners bij. Tot 2030 komen er, volgens de plannen, zo'n 250.000 extra woningen en 200.000 extra banen. De drukte op onze wegen neemt steeds verder toe. Bereikbaarheid én duurzaamheid worden daarom steeds belangrijker. In 'Expeditie Noord-Holland onderweg' zoekt onze presentator Koen Bugter in deze aflevering uit wat NS en de Provincie doen om het spoor en de weg ook in de nabije toekomst toegankelijk te houden.

55 procent minder Co2-uitstoot in 2030. Dat is het klimaatdoel van ons land, maar om dat te behalen is duurzaam reizen een must. Want de komende acht jaar moeten er ook 200.000 banen én 250.000 woningen bij komen. Het wordt daarmee druk op de weg en het spoor. De NS ziet het gebeuren.

Irma Winkenius is regiodirecteur bij NS: "Het is natuurlijk hartstikke mooi dat alle reizigers weer terug aan het komen zijn (na de coronacrisis red.) We zitten op 80 procent nu. De reizigers in de spits werken veel thuis, maar ze gaan vervolgens wel allemaal reizen op maandag en dinsdag. Daarom voeren we ook gesprekken met werkgevers. We kijken hoe we mensen kunnen helpen dat ze niet in te drukke treinen zitten."

Geen zitplek

Presentator Koen Bugter klaagt dat hij weleens geen zitplek heeft in de trein. Winkenius van de NS kaatst de bal terug: "daar kun jij ook wat aan doen, door in de NS-app te kijken en dan je zelf afvragen of je niet wat later kan gaan of je reis kan combineren met bijvoorbeeld een elektrische fiets."

Deelfiets

Er is ruimte door verschillende vormen van vervoer bij elkaar te brengen. Buiten, bij de entree van het station Zaandam is er ruim baan voor fietsers. "We hebben hier een overbouwing gemaakt, zodat fietsers over het spoor heen kunnen fietsen. De bereikbaarheid is daarmee enorm verbeterd," aldus stationsmanager Jouri Kaan.

We pakken nog steeds massaal de auto en de wegen slibben dicht. De Provincie ziet net als de NS dat het cruciaal is om vervoer te delen. Met zogenaamde mobipunten brengt het deelauto's, deelbrommers en deelfietsen bij elkaar. Zoals in Anna Palowna. Maurice van der Meche is directeur Mobipunten. "Als je de laatste of eerste kilometers van je reis wilt fietsen, dan is een deelfiets ontzettend handig. Je kunt hem op 16 verschillende plaatsen in de kop van Noord-Holland weer inleveren."

Bamboe verkeersbord

Met alleen het delen van vervoer is de drukte op de weg en het spoor nog niet opgelost. De Provincie test ook duurzame oplossingen in een zogenaamde proeftuin. Asfalt met hars, plantenbakken van gras en verkeersborden van bamboe: het wordt er allemaal getest.

"Verkeersborden worden nu nog van aluminium gemaakt en bij dat maakproces komt veel Co2 vrij," aldus projectmanager Arthur Scheffer. "De bamboe groeit snel en het product is goed vervangbaar en het materiaal is voorradig. Zoals je ziet op het bordje: het moet meegaan tot 2039. Dan zie ik je graag terug," aldus Scheffer tegenover presentator Koen Bugter.