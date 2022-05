Aftrap van Yes In My Backyard: "Dit is echt de plek waar je wilt zijn"

Tot en met maandag 6 juni wordt het meerdaagse festival Yes In My Backyard in het Alkmaarse Victoriepark gehouden. Karavaan en Podium Victorie bieden in het park een grote verscheidenheid aan theater, cabaret, circusacts en muzikale optredens voor jong en oud. Van korte gratis acts, tot volle voorstellingen geserveerd met een maaltijd.

"Toen we hier in 2019 voor het eerst in het park kwamen met Karavaan, toen dachten we 'ja dit is het, dit is wel echt dé plek waar je wilt zijn'", vertelt organisator Ilse van Dijk aan Alkmaar Centraal.

Het begon volgens Van Dijk 'met een beetje muziek': "We deden gewoon dat wat we zelf leuk vinden." De organisatie vond dat het 'veel beter' kon en wist dat 'Podium Victorie heel graag buiten wilde spelen'.

Samenwerking met Victorie

Tobías Huveneers van Podium Victorie vult enthousiast aan: "Vorig jaar zijn we de eerste samenwerking dan ook werkelijk aangegaan. Dat smaakte meteen naar meer. Een prachtig podium, een prachtige plek, we hadden een goede line-up, de opkomst was vorig jaar heel goed."

En dat terwijl corona nog hot topic was en toeschouwers moesten zitten bij de diverse acts. "We hebben geëvalueerd en gezegd 'laten we dit alsjeblieft nog een keer doen', want het was heel fijn en de samenwerking voelde fijn. Dus, tweede keer dit jaar en wat mij betreft gaan we volgend jaar verder."

NH Radio doet morgen tussen 17.00 en 18.00 uur live verslag vanaf Yes In My Backyard.