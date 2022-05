Verkleumde glazenwasser gered door brandweer: "Een uur op twintig meter hoog gehangen"

Enkele spannende, maar vooral frisse momenten voor glazenwasser Henk van der Tak, die vanmiddag aan de Handelsweg in Amstelveen op eenzame hoogte kwam vast te zitten. Omdat zijn bakje niet meer in beweging kwam, moest de brandweer hem van de drie hoog redden, schreef de Amstelveense omroep AAN! eerder vandaag .

Dat gebeurde ongeveer een uur nadat de brandweer de glazenwasser had gered. "Er stonden veel mensen te kijken en iedereen klapte voor me", zegt de Hagenees kort na een verkwikkende douche tegen NH Nieuws.

"Ik heb een uur op twintig meter hoog in dat bakkie gehangen. Het was spannend, maar ik vond het wel leuk. Het bakje kwam niet meer in beweging door een stroomstoring", vertelt hij. "Dat heb ik wel vaker meegemaakt, maar meestal kunnen ze het dan wel omhoog trekken."

'Pittig windje'

Dat lukte dit keer niet niet, waardoor hij aan den lijve heeft ondervonden dat het behoorlijk koud is voor de tijd van het jaar. "Als ik in de zon had gestaan, had ik er ook nog van genoten, maar er stond een pittig windje", vertelt hij.