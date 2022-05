Keeper Calvin Raatsie vertrekt bij Jong Ajax en tekent drie jaar bij FC Utrecht

Na negen jaar Ajax kiest Calvin Raatsie voor een nieuw avontuur bij FC Utrecht. De 20-jarige doelman had een aflopend contract in Amsterdam en tekent in de Domstad een verbintenis voor drie seizoenen.

Dit seizoen stond Raatsie twaalf wedstrijden onder de lat bij Jong Ajax. Drie keer nam trainer Erik ten Hag hem mee als wissel bij Ajax 1 maar tot speelminuten kwam hij niet.

"Calvin is een keeper met potentie", zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de website van FC Utrecht. "In de jeugd heeft hij altijd op Nederlands topniveau gekeept en bovendien heeft hij internationale ervaring opgedaan in diverse vertegenwoordigende jeugdelftallen en in de UEFA Youth League. We zijn blij dat we hem kunnen toevoegen aan onze A-selectiekeepers."

Bij FC Utrecht moet Raatsie de concurrentie aan met Fabian de Keijzer die na de winterstop een basisplaats veroverde. In de eerste seizoenshelft verdedigde Maarten Paes het doel, maar hij werd tussentijds verhuurd aan FC Dallas. Paes keert terug uit Amerika en heeft nog een contract voor één jaar.