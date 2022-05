Denso Kasius na transfer van Volendam naar Bologna nu ook in selectie Jong Oranje

Net als in de selectie van het 'grote' Oranje telt ook het keurkorps van bondscoach Erwin van de Looi een aantal opvallende namen. Zo is Denso Kasius, die tot de winterstop voor FC Volendam voetbalde, voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje.

De 19-jarige Kasius was de eerste competitiehelft een vaste waarde in het elftal van trainer Wim Jonk. De rechtsback speelde 21 wedstrijden waarin hij liefst vijf doelpunten maakte. Omdat Kasius gehuurd werd van FC Utrecht had FC Volendam het nakijken toen de speler voor dik drie miljoen euro tussentijds naar het Italiaanse Bologna verkaste. In de serie A speelde hij zeven keer, waarvan één keer in de basis.

Met Hugo Wentges (ADO Den Haag) en Sven Mijnans (Sparta Rotterdam) zitten er nóg twee nieuwelingen in de Jong Oranje-selectie. Ajax levert vier spelers: de van Leipzig gehuurde Brian Brobbey en verder ook Devyne Rensch, Jay Gorter en Kenneth Taylor.

Jong Oranje speelt vrijdag 3 juni uit tegen Moldavië, dinsdag 7 juni in Almer tegen Gibraltar en zaterdag 11 juni weer uit tegen Wales. Als de ploeg van Van de Looi alledrie de wedstrijden wint is het direct geplaatst voor het EK van volgend jaar in Roemenië en Georgië.

De definitieve selectie bestaat uit de volgende spelers:

Hugo Wentges (ADO Den Haag), Brian Brobbey (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Jay Gorter (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Myron Boadu (AS Monaco), Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen), Jan Paul van Hecke (Blackburn Rovers FC), Denso Kasius (Bologna FC), Wouter Burger (FC Basel), Daniël van Kaam (FC Groningen), Quinten Timber (FC Utrecht), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Jurgen Ekkelenkamp (Hertha BSC), Kjell Scherpen (KV Oostende), Sven Botman (Lille OSC), Elayis Tavsan (NEC), Daishawn Redan (PEC Zwolle), Sepp van den Berg (Preston North End FC), Joshua Zirkzee (RSC Anderlecht), Milan van Ewijk (sc Heerenveen), Sven Mijnans (Sparta Rotterdam) en Micky van de Ven (VFL Wolfsburg).