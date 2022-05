Kapiteinskoor verlaat na 26 jaar de Kapiteinshut voor Het Tolhuys

Het Kapiteinskoor werd in 1996 opgericht in de voormalige Kapiteinshut en het café diende altijd als thuishaven. Maar het café heeft het niet gered en dus moest het beroemde Zaanse koor op zoek naar een andere locatie. Het Tolhuys aan de Zaan bood zich aan en daar wordt vanaf nu wekelijks gerepeteerd.

Joop van der Weiden hoort al 15 jaar bij het koor. "In de kroeg werd gevraagd of ik erbij wilde. Zo is het gekomen." En dat geldt niet alleen voor Joop, maar ook voor Jan Slot en Jan Kirsenstein. Zij werden jaren geleden in de kroeg en via via erbij gevraagd. "En dan ga je niet meer weg", zegt Jan Kirsenstein, "het is zo prachtig. Al die reizen die we gemaakt hebben naar Gent, Duitsland, Oostenrijk, Italië. Noem maar op. En optredens door heel Nederland met bekende Nederlanders zoals met André van Duin."

Joop is blij dat ze een nieuwe plek hebben gevonden om te repeteren. "Nou was die Kapiteinshut wel ideaal. Ik kon ernaartoe lopen en terug rollen", grapt hij, want met een droge keel kunnen de mannen niet zingen. Bladen vol met Zaanse bittertjes gaan rond voordat er gezongen wordt.

Ze zingen zeemansliederen, maar ook klassiekers als Aan de Amsterdamse Grachten en Met je handjes de lucht in. En op een enkel Duits liedje na, is het repertoire puur Hollands. "En dat vinden ze in het buitenland ook prachtig. Het maakt ze niet uit dat ze er niets van verstaan", vertelt Jan Stolp.

Gent

Joop heeft nog een mooi verhaal over de reis naar Gent. "We traden op in een operagebouw. Alles was er heel netjes. En toen kwam de directeur na afloop naar ons toe en die zei: 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt in mijn gebouw, dat mensen massaal opstonden om te klappen'. En we wonnen toen ook het korenfestival." De burgemeester van Gent nodigde het koor uit voor nog een optreden.

Jan Kirsenstein slaat nooit een repetitie of optreden over. "Als je ziek was en je ging naar het koor was je beter. Het beste medicijn is het Kapiteinskoor."

Op 25 juni is er een optreden op Havenfestival van IJmuiden.