Vier Gooiers vloggen hun ervaringen tijdens de Week zonder Afval

Een week lang proberen zo weinig mogelijk afval te produceren. Vier inwoners van 't Gooi gaan vanaf maandag deze uitdaging aan en vloggen hun ervaringen. Eén van de deelnemers is Selma van Dijk uit Kortenhoef. In het radioprogramma NH Gooi de Lunchclub vertelt ze hoe ze deze week ingaat.

Hoewel Selma al goed bezig is met onder andere afval scheiden, denkt de Kortenhoefse tijdens deze week nog een slag te kunnen maken.

Selma is druk bezig om goed beslagen ten ijs te komen tijdens deze Week zonder Afval. "Als ik bijvoorbeeld een paprika haal, koop ik er eentje die niet in plastic zit." Geeft ze als voorbeeld. "Het zit in die kleine dingen." Een ander voorbeeld zijn de was- en schoonmaakmiddelen. "Wij kopen altijd plastic flessen, maar eigenlijk moet je terug naar waspoeder in een kartonnen doos", zegt ze.

"Maar het allermooiste zou zijn als je je eigen schoonmaakmiddel maakt. Dat schijnt ook te kunnen." Zo heeft ze van de week haar oven schoongemaakt met bakpoeder. "Dat had ik ergens gelezen en het werkte best goed, maar uit sommige kieren komt nu nog steeds bakpoeder", lacht de deelneemster.

Vlogs

De deelnemers moeten ook hun ervaringen delen door middel van het maken van vlogs en schrijven van korte verhalen. "Ik denk dat ik gewoon een beetje ga filmen als ik weer iets weg moet gooien."

Uiteindelijk hoopt Selma de kijkers van haar vlogs mee te geven wat bewuster na te denken over wat ze doen. "We zitten met een heleboel mensen op deze prachtige aardbol, maar zoals we nu bezig zijn gaat het ook niet helemaal goed. Dus alle kleine beetjes helpen."

De Week zonder Afval wordt jaarlijks landelijk georganiseerd door Milieu Centraal. De vlogs en verhalen van de Gooise deelnemers zijn te volgen op de sociale media van de GAD Gooi en Vechtstreek.

Luister het hele interview met Selma van Dijk terug via deze link.