TERUGKIJKEN: Bonte grachtenparade Alkmaar Pride🌈

De binnenstad van Alkmaar kleurde vandaag zoals de regenboog. Pride is dit jaar voor de dertiende keer georganiseerd en vanmiddag was het hoogtepunt: de grachtenparade op het water. NH Nieuws zond de finale vanaf 15.30 uur live uit. Een compilatie van de uitzending is hieronder terug te kijken.

Er voeren dit jaar zestien boten mee, onder meer van het COC Noord-Holland Noord, een boot met transgenders en de gemeenteboot. Op die laatste voer voor het eerst ook de burgemeester van Alkmaar, Anja Schouten, mee.

De stichting Alkmaar Pride vraagt deze week aandacht voor de acceptatie en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender-, intersekse personen en personen die hun gender of seksualiteit anders benoemen. Dit jaar is het thema 'Free To Be... Equality!'.

De NH-uitzending werd gepresenteerd door Alkmaar-verslaggevers Anne Klijnstra en Maaike Polder.