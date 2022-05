Straks live: Bonte grachtenparade Alkmaar Pride🌈

De binnenstad van Alkmaar kleurt vandaag zoals de regenboog. Pride is dit jaar voor de dertiende keer georganiseerd en vanmiddag is het hoogtepunt: de grachtenparade op het water. NH Nieuws zendt de finale vanaf 15.30 uur live uit. De uitzending is hier, maar ook op televisie en via onze andere online kanalen te volgen.