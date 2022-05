Boris (11) met hele familie klaar voor Alpe d'HuZes: "Door kanker mijn oma nooit gekend"

Net als zijn vader en opa beklimt de 11-jarige Boris dit jaar de mythische Alpe d'Huez. De loeizware Franse kol wordt al jaren door zijn familie beklommen tijdens de Alpe d'HuZes, maar door corona kon Boris nog nooit eerder meedoen. Nu denkt hij klaar te zijn voor de ruim duizend hoogtemeters die hem te wachten staan: "Ik heb goed getraind", lacht hij.

In 2014 begon zijn vader, Wouter Tjeenk Willink, samen met zijn oom aan het avontuur in Zuid-Frankrijk. "Toen als eerbetoon aan mijn overleden schoonmoeder", vertelt Wouter. "Die heb ik nooit gekend, zij was al overleden voor ik mijn vriendin leerde kennen." Opa Erik sloot uiteindelijk ook aan in de traditie en nu dus ook kleinzoon Boris. Die met een vergelijkbare reden aan de start verschijnt als zijn vader acht jaar geleden. "Ik heb door kanker mijn oma nooit gekend, daarom ga ik fietsen."

Quote "Ik hoop dat Boris straks kan zeggen: vroeger gingen mensen nog dood aan kanker" Erik Racké - opa van Boris

Eigenlijk wilde Boris al twee jaar geleden opstappen, maar toen gooide corona roet in het eten. "Toen hebben we als alternatief de Stichtse Brug zo vaak mogelijk beklommen." De brug tussen Noord-Holland en Flevoland ligt praktisch in de achtertuin van de familie. "Ik hoop dat dat een beetje vergelijkbaar is, maar ik denk het niet", aldus Boris.

Opa Erik klimt inmiddels de Franse berg op met een bredere motivatie dan de eerste paar keren. "Ik vind het toch wel heel erg belangrijk dat je straks kan zeggen: vroeger gingen mensen nog dood aan kanker, maar nu niet meer. Ik hoop dat Boris dat straks kan zeggen", gloeit hij van trots.

NH is er live bij Donderdag 2 juni wordt voor de vijftiende keer de Alpe d'HuZes gehouden. Vijfduizend deelnemers beklimmen die dag tot maximaal zes keer fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d'Huez. De bedoeling is daarmee zo veel mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. In 2019 bracht het evenement een recordbedrag van bijna 12 miljoen euro op. NH Nieuws volgt de Noord-Hollandse deelnemers op de voet en doet dit jaar samen met de andere regionale omroepen live-verslag vanaf de Alpe d'Huez.