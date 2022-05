Overvaller bedreigt medewerker avondwinkel in West

Een avondwinkel aan de Jan van Galenstraat in West is gisteravond overvallen.

Rond 22.30 uur kwam er een geheel in het zwart geklede man de winkel binnen. Hij bedreigde de medewerker van de avondwinkel met een pistool.

Het lukte de overvaller niet om buit te maken. Hij is daarna in onbekende richting gevlucht. De recherche is een onderzoek gestart, mensen die iets gezien hebben of beelden hebben wordt gevraagd zich te melden.