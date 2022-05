Schrikbarend veel scholieren met sombere gedachten: "Heb wel eens hulp ingeschakeld"

Matz van der Splinter (15) kan zich wel herkennen in de cijfers. Zelf heeft de vier HAVO-scholier weinig last van negatieve gedachten, maar twee vrienden van hem wel.

"Deze cijfers zijn schrikbarend", vertelt Harm Groustra van de GGD in het radioprogramma Haarlem Vandaag van mediapartner Haarlem105. "Het aantal leerlingen dat er serieus over nadacht om een einde aan het leven te maken, is gestegen met acht procent tot bijna een kwart. Dat is niet goed natuurlijk."

"Ik heb een goede vriend Peter (is niet zijn echte naam) die sinds corona 'wel eens sad' is. Een andere vriend Bob (niet zijn echte naam) is altijd heel vrolijk, maar toch heeft hij mij verteld dat hij zich niet altijd 'chill voelt'", aldus Van der Splinter.

"Ik vind dat heel heftig om te horen", vervolgt Matz. "Maar ik probeer te helpen door te vragen of ik hulp voor ze moet vragen. In een geval bij Peter heb ik een keer zijn vader om hulp geroepen, omdat zijn zoon er niet meer wilde zijn. Dat zit nu wel goed, maar was toen heftig."

Volgens de GGD zijn de maatregelen als quarantaine voor jongeren extra zwaar geweest, want zij zitten in de leeftijdsfase waarbij sociale contacten essentieel zijn. "Als we er dus iets van hebben kunnen leren, is dat jongeren misschien meer aandacht nodig hebben en ze minder weerbaar zijn dan je in eerste instantie zou denken."

Volgens de cijfers van de GGD zijn er geen verschillen tussen jongens en meiden. Op de vraag of we achteraf dingen anders hadden kunnen doen gedurende corona zegt de GGD: "Aan de ene kant is het onoverkomelijk geweest dat de coronacrisis impact zou gaan hebben. Dat heeft het op ons allemaal gehad."

"We stimuleren om sombere gedachten om te zetten in kunst"

Inmiddels is de GGD de campagne Niet Alleen gestart, waarin het gaat om mentale gezondheid. Daar is een overzicht te vinden van instanties waar je terecht kunt als je dergelijke problemen hebt.

"In samenwerking met GGZ InGeest zijn we bezig om in het Museum van de Geest de workshop 'Word Up' te geven, waarin we jongeren stimuleren om sombere gedachten om te zetten in kunst."

Rol voor de school

Hierin zouden volgens de woordvoerder ook scholen een rol kunnen spelen. "Tijdens de tekenles zou de school een samenwerking met ons kunnen aangaan met zo'n Word-Up-programma om kinderen de mogelijkheid te geven zich te uiten", aldus Groustra.

De 15-jarige Matz van der Splinter zou niet zo goed weten of het helpt om dat tijdens tekenles te doen. "Vanaf de derde kies je een vakkenpakket en kan je het vak tekenen laten vallen. Ik vraag me dus af of het nut heeft om het tijdens tekenen te doen. Ik zou liever zien dat leerlingen persoonlijk met iemand kunnen praten."

Verder merkt de jonge scholier in zijn omgeving dat vrienden gelukkiger zijn sinds alles weer open is. "Het scheelt toch als je met elkaar kan afspreken of leuke dingen kunt doen."