De Peiling: ik ben niet bang voor de tandarts

De drempel om naar de tandarts te gaan was voor veel mensen bovendien hoger uit angst voor besmetting met corona.

Basispakket

Sinds 2006 maakt mondzorg geen onderdeel meer uit van het basispakket, wat betekent dat je of zelf voor de kosten van de tandarts opdraait, of een aanvullende verzekering moet afsluiten. Voor veel mensen reden genoeg om een bezoekje uit- of zelfs af te stellen. De gevolgen daarvan kunnen groot zijn, problemen met het gebit kunnen zorgen voor het gebruik van pijnstillers, en dat kan weer leiden tot trombose of nierschade.

Kosten

De zorgkosten voor de tandarts lopen door het uitstellen van een bezoekje alleen maar op, blijkt uit onderzoek van het Radboudumc. Tandziektes kosten de maatschappij zo'n drie miljard euro per jaar. De Patiëntenfederatie roept tandartsen op om transparanter te zijn over de kosten van hun behandelingen, zodat patiënten niet worden verrast door een torenhoge rekening.

"Mensen moeten weten wat ze kunnen verwachten", zegt directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie. "Zo moeilijk kan het toch niet zijn om een redelijke schatting van de verwachte kosten te maken. Het gaat immers voor veel mensen om een hoop geld."

Wat vind jij?

Sla jij wel eens een bezoekje aan de tandarts over uit angst voor de pijn? Of wil je wel, maar kan je de rekening van de tandarts gewoonweg niet betalen?