Vrijwillige redders KNRM Enkhuizen voorbereid op druk waterseizoen

Zo'n honderd keer per jaar rukken de Enkhuizer vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) uit voor mensen in nood op het water. En het lijkt alleen maar drukker te worden, dus is ook oefenen belangrijk. Onze verslaggever Tom de Vos mocht mee, maar wel op één bijzondere voorwaarde.

Daar komen we straks op terug. Elke week oefenen de ruim twintig vrijwilligers op verschillende noodsituaties. Dit keer staat het redden van drenkelingen op het programma. Het valt de vrijwilligers op dat het steeds drukker wordt. En dat komt mede, doordat steeds vaker onervaren schippers op het IJsselmeer te vinden zijn.

3.000 uur op het water

Honderd keer uitvaren per jaar is dus geen uitzondering meer, al was het afgelopen jaar wel wat rustiger met 67 uitrukken. "Dat is 30 procent minder dan voorgaande jaren, maar nog altijd goed voor bijna 3.000 uur aan belangeloze inzet", aldus schipper Johan Greiner eerder dit jaar.

Eén van de 'oefenvrijwilligers' is Leon Bettonvil. Hoeveel keer hij al zijn reddingpak heeft aangetrokken? Er volgt een rekensom. "In tien jaar tijd, zo'n duizend keer." En ze doen het allemaal met plezier. "Het varen op het water is geweldig. En het redden van mensen is extra leuk", aldus Wiebe Plukkel, die nu ruim een jaar vrijwilliger is.

Intensief is het zeker. 365 dagen per jaar, 24 uur per dag zijn er altijd vrijwilligers beschikbaar. "Het kost tijd. Je draagt een pieper bij je en geeft aan of je wel of niet beschikbaar bent. Daar moet je je bewust van zijn. Je moet van te voren nadenken of je kan uitvaren. Dat wordt soms nog wel eens onderschat", legt Bregje Willems uit.

Druk Hemelvaartweekend?

Dit Hemelvaartweekend zou zomaar wel eens een drukke kunnen worden. Donderdag was er een schip met een kapotte mast die geholpen moest worden. En de collega's van Reddingstation Wijdenes moesten alleen woensdag al drie keer uitrukken.

Terug naar de oefening en de bijzondere voorwaarde voor onze verslaggever Tom de Vos om mee te gaan. "Jij bent de gelukkige", vertelt Bregje Willems met een grote glimlach als ze uitlegt dat hij als 'oefendrenkeling' te water zal gaan.

Verslaggever gered

Voor de zekerheid onder begeleiding van twee vrijwilligers springt hij te water. Niet veel later komt de reddingsboot langszij varen en wordt hij met een soort net aan boord gehaald. Missie geslaagd.

Al met al een goede trainingsavond. "Het was een succesvolle oefening, waarbij we hebben gezien waar we nog training kunnen gebruiken. Ook voor de nieuwe vrijwilligers, die dit nog niet zo vaak gedaan hebben", aldus Bregje Willems.

Ondertussen zoeken ze nog wel naar nieuwe vrijwilligers, legt ze uit. "We hebben er nu nog voldoende, maar in de komende jaren zullen enkele mensen vanwege hun leeftijd moeten stoppen." Dus mensen die interesse hebben, kunnen zich hier melden.