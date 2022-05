Documentaire over bijzondere praalwagen Bloemencorso: "Vreugde en hoop brengen"

De documentaire ‘De walvis van Bloemencorso-Bollenstreek’ geeft een kijkje achter de schermen bij het grootste lentefeest van Nederland. Jaarlijks zorgen 1.500 vrijwilligers ervoor dat praalwagens van Noordwijk naar Haarlem rijden. Hun passie voor bloemen wordt van generatie op generatie doorgegeven. "Het verhaal van de walviswagen is een onderdeel van onze familiegeschiedenis”, vertelt kweker Mark Warmenhoven.

Het Bloemencorso Bollenstreek is ontstaan dankzij zijn overgrootvader Willem Warmenhoven. Vlak na de Tweede Wereldoorlog maakte deze kweker de allereerste Nederlandse praalwagen. "Hij wilde met zijn walviswagen vreugde en hoop brengen”, vertelt Mark die de vijfde generatie is in het familiebedrijf.

