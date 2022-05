Ook in eerste play-offs finale tegen Vitesse gaat AZ in eindfase onderuit

Net als vorige week in Heerenveen heeft AZ vanavond de wedstrijd tegen Vitesse in de slotfase uit handen gegeven. In de eerste finale van de play-offs verloren de Alkmaarders na een late treffer van Loïs Openda: 2-1. De ploeg van trainer Pascal Jansen moet daardoor zondag in ieder geval winnen om volgend jaar Europees voetbal te spelen.

AZ verliest met 2-1 van Vitesse - Orange Pictures

In een vrij gesloten openingsfase in Arnhem werden Vitesse en AZ allebei gevaarlijk door fouten van de tegenstander. Een te korte terugspeelbal van Sam Beukema bracht Peter Vindahl in de problemen en een mispeer van Vitesse-rechtsback Romaric Yapi leidde een kans in voor Vangelis Pavlidis. De Griekse spits kreeg in de twintigste minuut de grootste kans namens AZ, maar hij schoot een bekeken bal tegen de lat. Tijjani Reijnders was vlak daarvoor binnen de lijnen gekomen als vervanger van Fredrik Midtsjø, die een hamstringblessure opliep. Achterstand Voor de thuisploeg was vlak daarna de eerste kans meteen raak. Openda werd aan de rechtskant gelanceerd, leverde vervolgens een voorzet af en Thomas Buitink schoot de bal buiten bereik van Vindahl in de hoek: 1-0. Tekst loopt door onder de tweet.

Vitesse kreeg na de openingstreffer de overhand en AZ kwam niet verder dan een rollertje van Pavlidis, wat een gemakkelijke prooi voor Vitesse-doelman Jeroen Houwen was. Vitesse legde fysiek en offensief spel op de mat, terwijl AZ daarin achterbleef. Op slag van rust kreeg Jesper Karlsson uit het niets de kans op de gelijkmaker, maar de Zweed ramde de bal vol op de paal. Clasie AZ kwam na rust veel beter uit de kleedkamer, waardoor een open wedstrijd ontstond. Reijnders gaf het startsein met een vlammend afstandsschot waarop Houwen met een fraaie safe redding bracht. Uit de daaropvolgende corner was het wel raak. Een afgeslagen bal belandde voor de voeten van Jordy Clasie. Zijn knal werd onderweg nog dusdanig van richting veranderd dat de bal in het doel verdween: 1-1. Tekst loopt door onder de tweet.

In de slotfase verspeelde Reijnders op het middenveld de bal, waarna Bero alleen op Vindahl af ging, maar Pantelis Hatzidiakos voorkwam met een prima ingreep de 2-1. Toch kwam die treffer er in de 85e minuut alnsog. Na een lange aanval schoot Openda van buiten de zestien raak. De return wordt zondag in Alkmaar gespeeld. De aftrap is om 14.30 uur. De winnaar over twee wedstrijden krijgt een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. Opstelling AZ: Vindahl; Beukema, Hatzidiakos, Martins Indi, Kerkez (Witry/80); Clasie, Midtsjø (Reijnders/16), De Wit; Evjen (Aboukhlal/80), Pavlidis, Karlsson