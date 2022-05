Sterke 800 meter bezorgt Tony van Diepen EK-limiet

Tony van Diepen kan zich alvast gaan richten op de EK atletiek in München. De 26-jarige atleet uit Heerhugowaard liep in Dessau (Duitsland) de limiet. Op de 800 meter snelde hij naar een tijd van 1 minuut, 45 seconden en 30 honderdsten.

In de finale op de 800 meter was Van Diepen de snelste van het hele deelnemersveld. Met zijn tijd vestigde de atleet zelfs een nieuw toernooirecord. Het scheelde weinig of Van Diepen had ook meteen een WK-ticket op zak, want daarvoor kwam hij slechts één tiende van een seconde tekort.

De EK atletiek worden van 15 tot 21 augustus in het Olympiastadion in München gehouden.