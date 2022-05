Wielertraditie ten einde na finish IJsselmeerronde: "Het is klaar, iedereen kan los!"

Met een drumband en veel applaus zijn de wielrenners die de IJsselmeerronde hebben gereden feestelijk onthaald in Assendelft. De vijftigste en laatste editie was succesvol: het weer was ondanks de wind redelijk goed, er hoefde geen enkele band geplakt te worden en alle deelnemers kwamen heelhuids thuis.

Traditie ten einde met finish IJsselmeerronde - NH Nieuws

De IJsselmeerronde werd in 1970 bedacht door vier vrienden, als geintje. Assendelft is het startpunt, een rondje langs het IJsselmeer en weer finishen in Assendelft. Door de jaren heen werd de groep deelenemers steeds groter, en anno 2022 gaat er zelfs een heel begeleidingsteam mee. 66 deelnemers startten vanaf het begin in Assendelft. Acht 'oudgedienden' sloten aan bij de één na laatste stop in Slootdorp om de laatste zestig kilometer mee te fietsen. Onder hen was ook Cor Gaal. NH Nieuws blikte eerder al vooruit met hem op de tocht. Eerbetoon Sjors van der Hoorn reed deze ronde samen met zijn broer als eerbetoon aan zijn vader Jos, één van de oprichters van de IJsselmeerronde. Hij en andere deelnemers komen aan bod in de compilatie van deze speciale dag, die hieronder te zien is. Tekst loopt door onder de video

Organisator Raymond Levering is voldaan na de finish. Hij staat munten uit te delen zodat de deelnemers aan het bier kunnen. "Het is klaar, iedereen kan los. Eén uitvallertje heb ik begrepen, dat kan gebeuren. Voor de rest helemaal niks!" Kees Helmerhorst heeft inmiddels een prachtige medaille om zijn nek hangen. Dit was voor hem de 36e editie. Het beviel hem goed, al had hij niet nog een keer meegedaan als de ronde had voortbestaan. "Eigenlijk had ik met m'n 35e ronde willen stoppen, maar omdat dit de laatste keer was deed ik nog één keer mee. Morgen even uitpuffen en m'n bed opzoeken."

Raymond Levering