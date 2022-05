Oud-medewerker Schadenberg opgepakt in onderzoek naar lekgestoken banden

De politie heeft in het onderzoek naar de lekgestoken banden in West-Friesland een 27-jarige verdachte opgepakt zonder vaste woon- of verblijfplaats. De afgelopen dagen was een bandenprikker actief in plaatsen als Hoogkarspel, Grootebroek, Enkhuizen en Andijk. De verdachte is een oud-medewerker van bouwbedrijfbedrijf Schadenberg.