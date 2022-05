Amstelveen en Aalsmeer kunnen geen nieuwe Oekraïense vluchtelingen meer opvangen

Waar de meeste gemeentes aangeven nog ruimte te hebben om een nieuwe stroom Oekraïense vluchtelingen te huisvesten, zeggen buurgemeentes Amstelveen en Aalsmeer geen extra opvangplekken meer te kunnen aanbieden. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS, waar 30 Noord-Hollandse gemeentes aan meededen.

Oekraïense vluchtelingen bij Adagio-hotel Amstelveen - AdobeStock/Google Streetview

Veiligheidsregio's spraken begin maart af allemaal minstens 1000 vluchtelingen op te vangen. Het aantal Oekraïense vluchtelingen dat in twee Amstelveense hotels wordt opgevangen is gedaald van 460 mensen op het hoogtepunt naar 407 begin mei. In Aalsmeer worden 135 mensen opgevangen en in Amsterdam worden nu 899 vluchtelingen opgevangen. Daardoor volbrengt veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland haar taak ruim.

'Handen vol' Een woordvoerder laat in een gezamenlijke reactie van de gemeentes aan NH Nieuws weten dat Amstelveen en Aalsmeer al ruim boven het aantal vluchtelingen zit dat zij naar rato moeten opvangen. Daarom is er geen ruimte voor extra mensen. "Het moet wel haalbaar zijn", legt ze uit. "Dat zit onder meer in voorzieningen als medische zorg en scholing. Dat moet je kunnen bieden." Naast de gemeentelijke opvang, verblijven veel gevluchte Oekraïners bij gastgezinnen. In Amstelveen zijn dat er 335 en in Aalsmeer 68. De woordvoerder benadrukt dat dat een behoorlijk aantal is en dat voor die mensen ook voorzieningen moeten worden geregeld. "We hebben onze handen vol", zegt ze.

Buurgemeente Uithoorn geeft in het onderzoek aan wel nog vluchtelingen te kunnen opvangen. De gemeente vangt op dit moment 36 Oekraïners op in de gemeentelijke opvang en 26 mensen hebben een gastgezin gevonden.