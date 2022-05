Omwonenden Blaricums 'Paalhofje' willen eerder betrokken worden bij bouwplannen

Omwonenden van het hofje aan de Blaricumse Verbindingsweg kregen vorige week een brief in de bus met daarin de vraag om steun. De afzenders, die tevens ook omwonenden zijn van het hofje, willen hiermee naar de gemeente om eerder betrokken te worden bij aankomende bouwplannen. In het radioprogramma NH Gooi Zaterdag ging mede-afzender Dick Raven dieper in op de materie.

Het Paalhofje (zoals de afzenders het stukje grond zelf noemen) ligt op de hoek van de Middenweg en de Verbindingsweg. In overleg met de gemeente voert woningcorporatie de Alliantie op dit moment een zogenoemde 'nieuwe stedenbouwkundige verkenning' uit voor mogelijke bouwplannen. Volgens de gemeente worden de bewoners betrokken als deze verkenning is uitgevoerd. Maar de afzenders van de brief willen al eerder betrokken worden bij dit proces.

"Ik kijk zelf uit op het Paalhofje", laat Raven weten. In de ogen van de mede-afzender is er beloofd dat ze bij deze bouwplannen medezeggenschap zouden hebben. Maar dit is volgens hem niet het geval. "Op de achtergrond worden er allemaal plannen gesmeed en wij worden daar niet bij betrokken."

Samen met Axel Varekamp en Henk Eggenkamp heeft Raven vorige week een brief naar de andere omwonenden gestuurd om steun te vragen. De drie heren hebben voor deze actie het zogenoemde Comité Omwonenden Paalhofje opgericht, dit comité is ook onderdeel van de groep Dorpskarakter Blaricum. Deze groep zet zich al langer in voor het behoud van de dorpse identiteit en uitstraling van Blaricum en strijd vaker tegen bouwprojecten die in hun ogen dit karakter in gevaar brengen.

'Goed nieuws'

In dezelfde uitzending van de NH Gooi Zaterdag liet de kersverse wethouder Frans Cornelis weten dat als het gaat om participatie de gemeente flinke stappen wil maken. "Ik denk dan ook dat het heel belangrijk is dat de lokale politiek mensen geen verrassingen door de strot probeert te duwen. Zo gauw als er enigszins een plek is dat mensen er een oordeel over vormen moet je ermee naar de bevolking."

De gemeente zelf laat in een reactie weten dat de huurders van de woningen en de omwonenden uitgenodigd zullen worden om mee te denken en te praten over de uitwerking van de plannen. Ook op het gebied van participatie en inspraak laat de gemeente aan meer dan de wettelijke eisen alleen wil voldoen. Hoe dat concreet in zijn werk gaat is nog niet duidelijk.

De uitspraak van Cornelis stemt Raven gelukkig. "Dit is precies waar wij ons hard voor maken. Als dit waargemaakt kan worden is dit absoluut goed nieuws." Maar tot het zover is blijft het comité strijden voor eerdere betrokkenheid.

Luister het hele interview met Dick Raven terug via deze link.

Luister het hele interview met Frans Cornelis terug via deze link.