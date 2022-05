Hoogovensmuseum presenteert met trots nieuwe modelspoorbaan: "Het is een mooie aanwinst"

Bij het Hoogovensmuseum op het terrein van Tata Steel is een nieuwe modelspoorbaan te zien. Cees heeft 1,5 jaar met andere vrijwilligers gewerkt aan een zo realistisch mogelijke opstelling die laat zien hoe diverse treinen over het Tata-terrein bewegen. "Van transport naar hoogoven, naar de staalfariek met wat attracties eromheen", beschrijft bouwer Cees van Egmond.

"Dit gedeelte noemen we de transporthoek", vertelt Cees over de indeling van het museum. "Daar moest wat komen." Collega Johan had nog een model hoogoven staan en het idee was geboren. "Ik dacht: ik iets eenvoudigs, een treintje dat heen en weer rijdt", zegt Cees. "Nou, dat is iets groter geworden."

De kosten voor de nieuwe modelspoorbaan bleven laag. Cees bouwde namelijk zelf een model van de fabriek, andere bouwmodellen heeft hij op een beurs gekocht. "En voor de rest autootjes, die komen uit alle hoeken van het land vandaan."

Model van TNO

Collega Johan van Ikelen vertelt dat het model van de gashouder van TNO komt. "Die hebben ze 60 jaar geleden gebruikt om de windeffecten op de grote gashouder hier te meten." Het model bleek precies op schaal te zijn voor de spoorbaan.

Johan is trots op de nieuwe modelspoorbaan. "Het is een leuke aanwinst voor het museum, absoluut." Het museum is op zaterdag en zondag geopend tussen 10.30 en 16.00 uur.