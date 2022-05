Zien: start van de laatste IJsselmeerronde in Assendelft

De vijftigste en laatste editie van de IJsselmeerronde is vannacht van start gegaan. 66 deelnemers uit Assendelft en omstreken fietsen zo’n 360 kilometer vanaf Assendelft, doen een ronde langs het IJsselmeer en worden zeventien uur later weer onthaald in Assendelft. Bekijk hierboven de beelden van het vertrek van de ploeg.