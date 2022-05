🔴LIVE: Hemelvaartsdrukte op Schiphol

Rijen, rijen en nog eens rijen: voor de zoveelste keer dit voorjaar is het vandaag op Schiphol zo druk dat het geduld van de reizigers flink op de proef wordt gesteld. NH Nieuwsverslaggever Doron Sajet doet vanaf 10.30 uur live verslag van de Hemelsvaartsdrukte op de luchthaven.

Wordt ook vandaag het geduld van de passagiers en het luchthavenpersoneel op de proef gesteld? Kijk hier vanaf 10.30 uur live mee naar de Hemelvaartsuittocht in Vertrekhal 1.

Helaas voor de reizigers die dit Hemevaartsweekend via Schiphol reizen, komen de aangekondigde maatregelen te laat. De luchthaven wil vanaf volgende week de druk van de ketel halen door te goochelen met start- en landingsrechten en betere arbeidsvoorwaarden voor het personeel.

Het is al meer dan een maand elke dag heel druk op Schiphol. Vanwege een groot personeelstekort lopen de wachttijden flink op, met als dieptepunt afgelopen maandag . Toen werden er wachttijden van maar liefst zes uur gemeld. Over vandaag kon Schiphol geen voorspelling doen, maar laat reizigers rekeninghouden met een zogenaamde piekdag.

