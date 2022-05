Onana neemt afscheid van fans: "Magische momenten gevierd"

View this post on Instagram

Toch zou het verblijf van Onana bij Ajax uiteindelijk in mineur eindigen. Hij werd begin 2021 voor een jaar geschorst wegens doping. Dat hij dit seizoen weigerde hij zijn contract te verlengen, waardoor hij deze zomer gratis vertrekt, viel bij een groot deel van de fans verkeerd. Met dat laatste was Onana dan weer niet altijd blij: "Ze kunnen zingen of huilen, het boeit me niets", liet hij in april tegenover ESPN weten.

Onana maakte bij Ajax veel hoogtepunten mee. Hij was belangrijk bij de landstitel die Ajax in 2019 won en was ook tijdens de Europese avonturen in 2017 (finale Europa League) en 2019 (halve finale Champions League) één van de uitblinkers.

Aanvankelijk waren er twijfels over Onana, maar na het vertrek van Jasper Cillessen in 2016 groeide de international van Kameroen uit tot een betrouwbare eerste keeper. "Nu ik vertrek, ben ik voldaan, omdat ik van de eerste tot de laatste dag alles voor dit shirt gegeven heb", schrijft Onana.

Onana maakte in 2015 op 19-jarige leeftijd overstap van Barcelona naar Ajax. "Ik kwam met de illusies van een kind", schrijft de inmiddels 26-jarige Onana over die periode. "Met het verlangen om alles voor deze historische club te geven."

Door blessures bij Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg mocht Onana na zijn schorsing nog een aantal keer opdraven. In die wedstrijden ging hij zó opzichtig in de fout, dat trainer Erik ten Hag hem tijdens de laatste wedstrijden van het seizoen weer aan de kant hield.

'Magische momenten'

Ondanks die mindere tijden blijft Onana graag vasthouden aan de mooie herinneringen: "We hebben geleden en gehuild, maar we hebben ook gelachen en magische momenten gevierd. Ik zal er niet meer zijn om jullie met mijn reddingen te beroeren, maar mijn hart zal altijd bij jullie liggen. Er is geen succes zonder mislukking, geen blijdschap zonder verdriet. Ik wil de mensen die me in goede én slechte tijden hebben gesteund in het bijzonder bedanken."

"Het was me een eer om onderdeel te zijn van de Ajax-geschiedenis", besluit Onana. "Nu is het tijd om een nieuw pad te bewandelen. Ik weet niet of ik de beste ben geweest, maar weet dat ik altijd mijn best heb gedaan."